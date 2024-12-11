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Сегодня, 19:20

Орлов объяснил бомбардирский взлет чешского одноклубника по «Каролине» Нечаса

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Орлов объяснил бомбардирский взлет его одноклубника по «Харрикейнз» Мартина Нечаса, который с 43 очками делит 2-3 места в гонке за «Арт Росс Трофи» с Кириллом Капризовым, уступая только Нэйтану Маккиннону.

«Хоть Мартин уже и не самый молодой игрок (25 лет) он очень перспективен. У него много мастерства — хорошее катание, хорошие руки, скорость, бросок. В общем, есть все, полный комплект. Ко всему этому он сейчас поймал уверенность и не теряет ее. Всегда приятно за ребят, которые играют на таком высоком уровне и набирают столько очков. Это только плюс для команды, и надеюсь, что Мартин будет так же продолжать и дальше», — цитирует Орлова RG.org.

Дмитрий Орлов
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