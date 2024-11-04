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Сегодня, 07:56

Орлов: «Овечкин — легенда, продолжает гнаться за рекордом Гретцки. Я рад за него»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин празднует гол в ворота «Каролины».
Фото James Guillory-Imagn Images, USA Today Sports
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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов прокомментировал гонку форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Он один из лучших бомбардиров в лиге. Овечкин — легенда, забивать голы — приятно для него. Противно, что он забил именно сегодня, но он продолжает гнаться за рекордом. Я рад за него», — сказал Орлов после матча.

У 39-летнего россиянина 860 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

На данный момент на счету Овечкина 14 (7+7) очков в 11 матчах сезона.

Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Уэйн Гретцки

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