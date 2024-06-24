Орлов: «Было обидно пройти тяжелый сезон и проиграть в плей-офф»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от прошедшего сезона Национальной хоккейной лиги. По словам игрока, втору часть регулярного чемпионата он провел лучше, чем первую.

— На самом деле было много разных факторов, почему первая часть сезона не сложилась. Виноват и я сам, может, и какое-то недопонимание было. Имеется в виду я думал, что у меня на льду будет одна роль, и я играл намного меньше, чем обычно. Конечно, это тяжело, поскольку ты меньше играешь.

Я старался находить какие-то моменты, чтобы улучшить свою игру. У нас были разговоры с тренером, общение один на один. Я пытался быть полезным команде, хорошим партнером. Потому что когда есть негатив со стороны игрока, то ни к чему хорошему это не приводит ни для команды, ни для игрока, ни для тренерского штаба. Было обидно пройти тяжелый сезон и проиграть в плей-офф. Посмотрим, что будет на следующий сезон, возможно, немало игроков у нас уйдет. Лето будет тяжелым для менеджмента, и надо понимать, какой там хотят видеть команду, — приводит слова Орлова ТАСС.

В сезоне-2023/24 «Каролина» дошла до второго раунда плей-офф НХЛ, в котором уступила «Рейнджерс» (2-4). Орлов провел 82 матча в регулярном чемпионате и 11 — в Кубке Стэнли.