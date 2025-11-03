Орлов повторил клубный рекорд «Сан-Хосе» среди защитников

Игрок «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов повторил клубный рекорд результативности среди защитников, сообщает пресс-служба НХЛ.

Россиянин отметился ассистом в матче с «Детройтом» (2:3). Таким образом, ему понадобилось 13 матчей, чтобы оформить 10 результативных передач в составе «Шаркс». Он повторил результат канадца Брайана Кэмпбелла в сезоне-2007/08.

Всего в этом сезоне на счету 34-летнего Орлова 10 (0+10) очков.

Защитник заключил двухлетний контракт с «Сан-Хосе» с кэпхитом 6,5 миллиона долларов в июле. Ранее он выступал за «Каролину», «Бостон» и «Вашингтон».