Сегодня, 08:59
Портал The Hockey News представил тройку лучших игроков недели в регулярном чемпионате НХЛ.
Первое место занял российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов. Он сыграл пять матчей за «Брюинз» в текущем сезоне и набрал 9 (3+6) очков.
На второй строчке расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В матче против «Виннипега» (5:7) нападающий оформил хет-трик и повторил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в большинстве за один регулярный чемпионат.
Третье место занял российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. На этой неделе он сыграл 3 матча, 2 из которых выиграл с коэффициентом надежности 1,35 и с 95,2% отраженных бросков.