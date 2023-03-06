Орлов признан 1-й звездой недели по версии The Hockey News, Бобровский — 3-й

Портал The Hockey News представил тройку лучших игроков недели в регулярном чемпионате НХЛ.

Первое место занял российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов. Он сыграл пять матчей за «Брюинз» в текущем сезоне и набрал 9 (3+6) очков.

На второй строчке расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В матче против «Виннипега» (5:7) нападающий оформил хет-трик и повторил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в большинстве за один регулярный чемпионат.

Третье место занял российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. На этой неделе он сыграл 3 матча, 2 из которых выиграл с коэффициентом надежности 1,35 и с 95,2% отраженных бросков.