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НХЛ

Сегодня, 08:59

Орлов признан 1-й звездой недели по версии The Hockey News, Бобровский — 3-й

Виталий Косик
Корреспондент
Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports
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Портал The Hockey News представил тройку лучших игроков недели в регулярном чемпионате НХЛ.

Первое место занял российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов. Он сыграл пять матчей за «Брюинз» в текущем сезоне и набрал 9 (3+6) очков.

На второй строчке расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В матче против «Виннипега» (5:7) нападающий оформил хет-трик и повторил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в большинстве за один регулярный чемпионат.

Третье место занял российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. На этой неделе он сыграл 3 матча, 2 из которых выиграл с коэффициентом надежности 1,35 и с 95,2% отраженных бросков.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Леон Драйзайтль
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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