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Сегодня, 18:16

Орлов рассказал, что в «Вашингтоне» все были в шоке от его обмена в «Бостон»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский защитник Дмитрий Орлов, который был обменен «Вашингтоном» в «Бостон», рассказал, как капитан Александр Овечкин отреагировал на его уход.

«Какая была реакция Овечкина на мой обмен? Все были в шоке. Никто не ожидал такого. Ребята ко мне приехали, мы пообщались. Но мы продолжим общаться, мы близкие люди», — приводит слова Орлова Sport24.

Орлов играл в «Вашингтоне» с 2011 по 2023 год. После 11 сезонов за «Кэпиталз» 23 февраля 2023 года вместе с нападающим Гарнетом Хэтэуэм был обменян в «Бостон Брюинз».

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-07-orlov-rasskazal-kak-ovechkin-otreagiroval-na-yego-obmen-v-boston
Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Хоккей
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его обмен из «Вашингтона» в «Бостон»