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Сегодня, 08:45

Орлов рассказал, какие советы давал Деанджело перед отъездом в Россию

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Орлов (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» предположил, что Евгений Кузнецов помогает адаптироваться американскому защитнику Тони Деанджело в СКА.

— С ним в СКА играет еще один ваш прошлогодний одноклубник — Тони Деанджело.

— Хорошо к Тони отношусь, с уважением, — и как к хоккеисту, и как к человеку. Он смешной и необычный — достаточно почитать, что в Twitter пишет. На этом этапе карьеры решил поехать в Россию, год у нас поиграть. И делает это отлично, у него прекрасная статистика. Поэтому, возможно, в следующем сезоне он вернется в НХЛ.

Защитник &laquo;Каролины&raquo; Дмитрий Орлов. «Переговоров со СКА я не вел. Хочу играть в НХЛ столько, сколько смогу». Интервью Дмитрия Орлова

— О чем он с вами советовался, прежде чем ехать в Россию?

— Какие у нас города, что в них есть. Впрочем, все и так знают, как хороши Москва и Питер, что там есть сильные команды с приличными игроками. Объяснял ему, что там много игроков, с которыми и против которых я играл в НХЛ. А тут еще и Кузя с ними подписал.

— Кузнецов там Деанджело курирует?

— Думаю, да. Конечно, они общаются и Женя ему помогает.

Дмитрий Орлов
Тони Деанджело
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НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК СКА
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