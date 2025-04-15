Орлов рассказал о веселой переписке с главным тренером «Виннипега», после того как Овечкин забил из-под него

Защитник «Каролины», бывший партнер Александра Овечкина по «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как находился на льду, когда его друг забил 891-й гол.

— Ты упомянул о голе, который Овечкин в большинстве «пять на три» забил 2 апреля в Роли из-под тебя. Причем было ощущение, что ты все делал правильно, но не успел совсем чуть-чуть.

— С этим связана смешная история. Просыпаюсь с утра на следующий день после этой игры и вижу смс от главного тренера «Виннипега» Скотта Арниэла, который в «Вашингтоне» в свое время входил в штаб и отвечал за меньшинство. Он поздравил с выходом в плей-офф, а дальше последовала фраза: «Понимаю, что Саша — твой друг, но надо было находиться на линии броска». Отвечаю: «Я старался». Он реагирует: «Это все полная фигня, что ты мне говоришь».

— А ты?

— А я: «Хорошо, а где были те, кто должен был заблокировать остальной его 891 гол?» Не я первый, не я последний, кто не успел, когда он забил. В общем, посмеялись. На самом деле старался заблокировать бросок, но шайба прошла мимо меня. К сожалению. И к радости. Сейчас уже к радости, потому что он побил рекорд. Но когда ты на льду, то убираешь эмоции.

— А кто-то в команде троллил, что другу помог?

— Было пару подколов, в основном со стороны работников клуба, — сказал Орлов.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

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