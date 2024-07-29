Орлов: «У меня еще год контракта с «Каролиной». Постараюсь хорошо его провести»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов оценил свой обмен из «Вашингтона» в «Бостон» в 2023 году.

«Такова жизнь спортсмена — от этого не уйдешь. У кого-то получается провести всю карьеру в одной команде, у кого-то нет. Те, кто всю жизнь в одной команде, скорее, исключение из правил. Я не стал таким исключением, поэтому у меня сейчас уже третья команда за время в НХЛ. Посмотрим, что будет дальше.

У меня еще год контракта с «Каролиной». Постараюсь хорошо его провести. Потому что есть разочарование от прошлого сезона, от того, что мы вылетели во втором раунде плей-офф. Команда, менеджмент и игроки сделают определенные выводы, над чем надо поработать, чтобы ментально и физически мы были готовы еще лучше», — приводит слова Орлова «Известия».

В минувшем сезоне 33-летний россиянин провел за «Каролину» 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 26 (6+20) очков. В 11 играх плей-офф защитник набрал 6 (2+4) очков.