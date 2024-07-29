Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:14

Орлов: «У меня еще год контракта с «Каролиной». Постараюсь хорошо его провести»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов оценил свой обмен из «Вашингтона» в «Бостон» в 2023 году.

«Такова жизнь спортсмена — от этого не уйдешь. У кого-то получается провести всю карьеру в одной команде, у кого-то нет. Те, кто всю жизнь в одной команде, скорее, исключение из правил. Я не стал таким исключением, поэтому у меня сейчас уже третья команда за время в НХЛ. Посмотрим, что будет дальше.

У меня еще год контракта с «Каролиной». Постараюсь хорошо его провести. Потому что есть разочарование от прошлого сезона, от того, что мы вылетели во втором раунде плей-офф. Команда, менеджмент и игроки сделают определенные выводы, над чем надо поработать, чтобы ментально и физически мы были готовы еще лучше», — приводит слова Орлова «Известия».

В минувшем сезоне 33-летний россиянин провел за «Каролину» 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 26 (6+20) очков. В 11 играх плей-офф защитник набрал 6 (2+4) очков.

Источник: Известия
Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
Маршан побил олимпийский рекорд Фелпса на дистанции 400 метров комплексом
Мирра Андреева проиграла Линетт на старте Олимпиады
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Агент Гусева: «Никита будет играть в НХЛ, если поступят предложения, но пока их нет»

Орлов: «Надеюсь, в этом сезоне Овечкину удастся побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ»