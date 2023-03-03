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Сегодня, 10:19

Орлов: «Сейчас «Бостон» играет в хороший хоккей, особенно сегодня»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов после победы над «Баффало» (7:1) поделился впечатлениями от выступления за команду.

«Это особенное место. Сейчас мы играем в хороший хоккей, особенно сегодня. Может быть прошлая победа в овертайме над «Калгари» была не очень хорошей, но мы все же нашли способ победить, и это важно. Это то, что делают хорошие команды», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

Орлов стал третьим игроком в истории «Бостона», набравшим восемь и более очков в первых четырех матчах.

31-летний защитник присоединился к нападающим Фреду Стэнфилду, который в сезоне-1967/68 набрал 11 (4+7) очков, и Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/93, 8 (5+3) очков).

Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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