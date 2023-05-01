Орлов стал четвертым защитником «Бостона за последние 30 лет с семью передачами в одной серии плей-офф НХЛ

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

Таким образом, на счету 31-летнего россиянина семь передач в серии — он стал четвертым защитником «Брюинз» за последние 30 лет с таким количеством результативных пасов в одной серии. Ранее это удавалось Деннису Уайдману, Тори Крюгу и Здено Харе.

Орлов присоединился к «Бостону» по ходу плей-офф в результате обмена из «Вашингтона». На его счету 23 матча за «Брюинз» в регулярном сезоне, в которых он набрал 17 (4+13) очков.