КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:25

Орлов стал четвертым защитником «Бостона за последние 30 лет с семью передачами в одной серии плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

Таким образом, на счету 31-летнего россиянина семь передач в серии — он стал четвертым защитником «Брюинз» за последние 30 лет с таким количеством результативных пасов в одной серии. Ранее это удавалось Деннису Уайдману, Тори Крюгу и Здено Харе.

Орлов присоединился к «Бостону» по ходу плей-офф в результате обмена из «Вашингтона». На его счету 23 матча за «Брюинз» в регулярном сезоне, в которых он набрал 17 (4+13) очков.

Дмитрий Орлов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
Обсудить
Читайте также
«Зенит» может оформить чемпионство в матче со «Спартаком»: что для этого нужно
«Абсолютно не согласен, что с классическими шахматами все хорошо». Карлсен вновь атакует ФИДЕ
Рогов заявил об ударе ВС РФ по железной инфраструктуре Павлограде
Эрдоган заявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии
В ГД предложили обязать выпускников-бюджетников работать по распределению
В США раскритиковали план Байдена создать экологичное вооружение
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
Бобровский отметился результативной передачей в седьмом матче серии с «Бостоном»
Бобровский выйдет в старте «Флориды» на седьмой матч серии с «Бостоном»
Кубок Стэнли, 1 мая: «Бостон» — «Флорида», «Колорадо» — «Сиэтл»
Вылет «Тампы» был неизбежен. Постоянно выигрывать в современной НХЛ нереально
Купер о вылете «Тампы»: «Неприятно, отвыкли от таких ощущений»
Макдэвид: «Многие думают, что «Эдмонтон» — команда двух игроков. Это не так»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бобровский отметился результативной передачей в седьмом матче серии с «Бостоном»