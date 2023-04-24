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НХЛ

Сегодня, 00:43

Орлов стал шестым защитником НХЛ с 1997 года, набравшим очко в каждой из первых четырех игр плей-офф

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

Таким образом, 31-летний россиянин сделал по голевой передачи в каждой из первых четырех игр плей-офф и стал шестым защитником с 1997 года по этому показателю. Орлов присоединился к Крису Расселу, Джеку Джонсону, Крису Пронгеру, Райану Уитни и Маттиасу Олунду.

Орлов присоединился к «Бостону» по ходу сезона и набрал в регулярном чемпионате НХЛ 17 (4+13) очков в 23 матчах.

Дмитрий Орлов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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