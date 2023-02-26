Орлов: «У «Бостона» отличный сезон и большие цели»

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» поделился впечатлениями от перехода в клуб.

«У «Бостона» отличный сезон и большие цели. Как игрок, ты приходишь и хочешь помочь, сделать все возможное и наслаждаться игрой, наслаждаться командой. Надеюсь, это будет хороший путь», — приводит слова Орлова официальный сайт клуба.

24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.