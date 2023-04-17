Орлов удивился непопаданию «Вашингтона» и «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов заявил, что «Вашингтон» и «Питтсбург» всегда были фаворитами в борьбе за победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поэтому их непопадание в Кубок Стэнли текущего сезона стало удивлением.

«Да, я сильно этому удивился. На самом деле тут осознаешь, какая это целая эпоха, когда в плей-офф не попали такие две команды, которые всегда были фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли и являются звездами лиги. Интересно будет посмотреть, что станет с этими организациями в следующем сезоне, как это все будет происходить, чтобы они вернулись на прежний уровень, на котором всегда и были», — приводит слова Орлова ТАСС.

«Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2006 года, «Вашингтон» — с 2014 года.