Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:50

Орлов угостил игроков «Каролины» российскими сладостями

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов подготовил сюрприз для партнеров по команде в виде сладкого стола.

Видео с угощениями было показано во время трансляции матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией», которая завершилась победой «Харрикейнз» со счетом 6:4. В частности игроки «Каролины» могли угоститься сладостями российского производства.

В матче с «Филадельфией» Орлов отметился результативной передачей. Его российский одноклубник Андрей Свечников также сделал голевой пас.

Орлов перешел в «Каролину» летом 2023 года, подписав с командой двухлетний контракт на 15,5 миллиона долларов.

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В раде порекомендовали забыть о «плане победы» Зеленского после успеха Трампа
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
В Кремле оценили возможность Трампа повлиять на завершение конфликта на Украине
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Путин установил ежемесячную выплату сотрудникам госорганов в новых регионах
Сегодня
Вчера
Неделя