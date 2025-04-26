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Сегодня, 14:13

Орлов уверен, что Никишин станет хорошим игроком для «Каролины»

Алина Савинова
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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился мнением о присоединении Александра Никишина к команде.

11 апреля «Харрикейнз» объявили о подписании двухлетнего контракта с 23-летним россиянином. Ранее Никишин выступал за СКА.

«Он станет хорошим хоккеистом для этой команды. Клуб ждал его, и вот он здесь», — цитирует Орлова The Athletics.

В минувшем сезоне Никишин провел 61 матч за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 46 (17+29) очков. В четырех играх плей-офф на счету защитника 2 гола и одна результативная передача.

Александр Никишин
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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