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Сегодня, 05:41

Статистика Орлова в плей-офф: семь матчей, восемь результативных передач и «-2»

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в первом раунде плей-офф НХЛ уступил «Флориде» со счетом 3-4 в серии.

Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов провел все семь матчей серии, в которых набрал 8 (0+8) очков, заработал две минуты штрафа и показал коэффициент полезности «-2» при среднем времени на площадке 23:08.

Также 31-летний россиянин стал четвертым защитником «Бостона за последние 30 лет с семью передачами в одной серии плей-офф НХЛ.

Орлов присоединился к «Бостону» по ходу плей-офф в результате обмена из «Вашингтона». На его счету 23 матча за «Брюинз» в регулярном сезоне, в которых он набрал 17 (4+13) очков.

Дмитрий Орлов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
0
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