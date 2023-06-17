Сегодня, 10:33
Российский защитник Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff.
31-летний защитник выйдет на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля.
Сообщается, что он может получить контракт на 5 лет с кэпхитом 6,25 миллиона долларов.
Топ-10 рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff:
1. Дмитрий Орлов (Защитник, «Бостон»).
2. Тайлер Бертуцци (Нападающий, «Бостон»). Прогноз — контракт на 6 лет с кэпхитом 5,25 миллионов долларов.
3. Джей Ти Комфер (Нападающий, «Колорадо»). Прогноз — 5 лет, 5,3 миллионов.
4. Райан Грейвс (Защитник, «Нью-Джерси»). Прогноз — 5 лет, 5,1 миллионов.
5. Алекс Киллорн (Нападающий, «Тампа»). Прогноз — 4 года, 5,25 миллионов.
6. Майкл Бантинг (Нападающий, «Торонто»). Прогноз — 5 лет, 5,25 миллионов.
7. Райан О'Райлли (Нападающий, «Торонто»). Прогноз — 3 года, 5,5 миллионов.
8. Патрик Кэйн (Нападающий, «Рейнджерс»). Прогноз — 3 года, 5,75 миллионов.
9. Иван Барбашев (Нападающий, «Вегас»). Прогноз — 4 года, 4,2 миллионов.
10. Эдин Хилл (Голкипер, «Вегас»). Прогноз — 2 года, 3,3 миллионов.