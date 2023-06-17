Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff

Российский защитник Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff.

31-летний защитник выйдет на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля.

Сообщается, что он может получить контракт на 5 лет с кэпхитом 6,25 миллиона долларов.

Топ-10 рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff:

1. Дмитрий Орлов (Защитник, «Бостон»).

2. Тайлер Бертуцци (Нападающий, «Бостон»). Прогноз — контракт на 6 лет с кэпхитом 5,25 миллионов долларов.

3. Джей Ти Комфер (Нападающий, «Колорадо»). Прогноз — 5 лет, 5,3 миллионов.

4. Райан Грейвс (Защитник, «Нью-Джерси»). Прогноз — 5 лет, 5,1 миллионов.

5. Алекс Киллорн (Нападающий, «Тампа»). Прогноз — 4 года, 5,25 миллионов.

6. Майкл Бантинг (Нападающий, «Торонто»). Прогноз — 5 лет, 5,25 миллионов.

7. Райан О'Райлли (Нападающий, «Торонто»). Прогноз — 3 года, 5,5 миллионов.

8. Патрик Кэйн (Нападающий, «Рейнджерс»). Прогноз — 3 года, 5,75 миллионов.

9. Иван Барбашев (Нападающий, «Вегас»). Прогноз — 4 года, 4,2 миллионов.

10. Эдин Хилл (Голкипер, «Вегас»). Прогноз — 2 года, 3,3 миллионов.