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НХЛ

Сегодня, 06:30

Орлов вышел на шестое место по победным голам среди защитников в истории «Вашингтона»

Виктория Кравченко
Дмитрий Орлов (слева).
Фото Global Look Press
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:3 ОТ).

Для россиянина это 15-й победный гол за все время выступлений за «Кэпиталз». Орлов занимает шестое место по этому показателю.

Рекорд по числу победных шайб среди защитников в истории «Вашингтона» принадлежит Джону Карлсону (27). Четвертое место в списке занимает еще один представитель России, Сергей Гончар. На счету хоккеиста, выступавшего за «Вашингтон» с 1995 по 2004 год, 19 победных голов.

Джон Карлсон
Дмитрий Орлов
ХК Вашингтон Кэпиталз
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