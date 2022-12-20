Орлов вышел на шестое место по победным голам среди защитников в истории «Вашингтона»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:3 ОТ).

Для россиянина это 15-й победный гол за все время выступлений за «Кэпиталз». Орлов занимает шестое место по этому показателю.

Рекорд по числу победных шайб среди защитников в истории «Вашингтона» принадлежит Джону Карлсону (27). Четвертое место в списке занимает еще один представитель России, Сергей Гончар. На счету хоккеиста, выступавшего за «Вашингтон» с 1995 по 2004 год, 19 победных голов.