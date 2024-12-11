Орлов высказался о том, продлит ли его земляк по Новокузнецку Капризов контракт с «Миннесотой»

Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Орлов прокомментировал вероятность того, что его земляк по Новокузнецку Кирилл Капризов подпишет новый контракт с «Миннесотой».

«Он сам решит, что лучше для него и его семьи. Конечно, думаю, что он хочет выиграть (Кубок Стэнли), для него это самое главное. Все мы играем в НХЛ, чтобы выиграть Кубок. А личная статистика каждый год доказывает, что Кирилл — большой мастер, играет все лучше и лучше сам и, что важно, делает сильнее партнеров.

Уверен, «Миннесота» сделает все возможное, чтобы его подписать, предложит огромные деньги. В этом сезоне она играет хорошо, и это тоже важно для его взгляда на будущее в этой команде. Если он увидит, что команда развивается и делает шаги к победе в Кубке, то, думаю, сам будет заинтересован в том, чтобы остаться», — цитирует Орлова RG.org.

Действующий контракт 27-летнего Капризова истекает после сезона-2025/26, но «Миннесота» летом 2025 года вправе предложить ему новое восьмилетнее соглашение.