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Сегодня, 03:06

Орлов забросил вторую шайбу в этом плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports
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«Каролина» вышла вперед во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс». После первого периода счет 2:1 в пользу «Харрикейнз».

За 6 секунд до перерыва шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Для 32-летнего россиянина это второй гол в этом плей-офф.

В первом голе «Каролины» в этой встрече поучаствовал российский нападающий Андрей Свечников, сделавший голевую передачу (5-я в этом плей-офф).

Ворота «Рейнджерс» в этой встрече защищает российский голкипер Игорь Шестеркин.

Дмитрий Орлов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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