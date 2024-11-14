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Сегодня, 19:10

Остон Мэттьюс заявил, что болеет за Овечкина в борьбе за рекорд Гретцки

Артем Белинин
Корреспондент
Остон Мэттьюс (справа).
Фото Global Look Press
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс считает, что форвард «Вашингтона» обязательно побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

На счету 39-летнего россиянина 863 шайбы, его отставание от Гретцки (894) составляет 31 гол.

«Я совсем не удивлюсь, если Овечкин побьет этот рекорд. Тут даже более уместно слово «когда», а не «если». Болею за него. Учитывая, что они с Сидни Кросби пришли в лигу одновременно и то, как они повлияли на хоккей — мои симпатии на стороне Алекса», — цитирует Мэттьюса Sportsnet.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В текущес сезоне нападающий набрал 19 (10+9) очков в 15 матчах.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин со&nbsp;своими партнерами. Сильный «Вашингтон» — сильный Овечкин. «Кэпиталз» чудо как хороши на старте сезона

Источник: Sportsnet
Александр Овечкин
Остон Мэттьюс
Уэйн Гретцки

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