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Сегодня, 14:11

Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище

Иван Торопцев
Корреспондент
Михаил Овечкин.
Фото ХК «Вашингтон»
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Михаил Овечкин, отец нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина был похоронен на Долгопрудненском кладбище в субботу, 18 февраля, сообщает ТАСС.

На прощании с Овечкиным-старшим присутствовал его сын, который временно покинул расположение своего клуба в НХЛ, а также Илья Ковальчук, представители Федерации хоккея России, футбольного и хоккейного «Динамо».

Михаил Овечкин был футболистом и выступал за резервную команду «Динамо», после завершения карьеры он работал тренером.

Он умер в среду, 15 февраля в возрасте 71 года после тяжелой болезни.

Александр и&nbsp;Михаил Овечкины. «Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец

Источник: https://tass.ru/sport/17084109
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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