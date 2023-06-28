Отец Бута рассказал о наставлениях сыну перед драфтом НХЛ-2023

Отец 18-летнего нападающего «Локомотива» Даниила Бута, Антон, рассказал, какой совет дал сыну перед драфтом НХЛ-2023.

«На собеседованиях с клубами нужно быть собой, наверняка бывают вопросы с подвохом, каверзные, личные, на них надо отвечать так, как считаешь нужным, а не так, как ему кто-то посоветует для того, чтобы его взяли. Потому что это неправильно, нечестно, он, в конце концов, спортсмен, эта рекомендация единственная, пожалуй, которую я ему дал: чтобы он был самим собой на собеседовании», — цитирует Бута ТАСС.

Бут добавил, что не стоит обращать внимание на преддрафтовые рейтинги, так как церемония является непредсказуемой.

Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле.