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Сегодня, 10:26

Отец Малкина допустил, что никто из россиян не сможет догнать Овечкина по числу голов в НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина допустил, что никто из российских хоккеистов не сможет догнать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по числу голов в НХЛ.

В ночь на 28 декабря Малкин вышел на второе место по заброшенным шайбам в НХЛ среди игроков из России. Нападающий сделал дубль в матче с «Айлендерс» (7:0), теперь у него 484 гола — на один больше, чем у Сергея Федорова.

Александр Овечкин является лучшим снайпером среди россиян в истории НХЛ, у него 828 шайб.

«Я думаю, что на Евгения давила эта ситуация, он хотел как можно раньше побить этот рекорд Сергея Федорова. Но теперь это случилось, наверное, ему должно быть легче. Что касается того, догонит ли кто-то из россиян Овечкина, по этому поводу ничего не думаю. Никто не приблизится к нему в ближайшие 50 лет, а может быть, и вообще не приблизится. Слишком большой разрыв», — приводит ТАСС слова Малкина-старшего.

37-летний Евгений Малкин отстает от 38-летнего Овечкина на 344 гола в НХЛ.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
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