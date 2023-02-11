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НХЛ

Сегодня, 17:12

Отец Малкина рассказал об отношении сына к достижениям в хоккее

Иван Шитик
Корреспондент
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Отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, Владимир Малкин, рассказал, как хоккеист относится к своим достижениям.

«Он не будет останавливаться на достигнутом. Для него это нормальная цифра, но он сам хочет большего. Думаю, он относится к этим моментам спокойно», — приводит слова Малкина-старшего ТАСС.

Малкин достиг отметки в 1200 (463 + 737) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Дино Сиссарелли, занимающим 50-е место среди лучших бомбардиров за всю историю лиги.

Лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (2857 очков). Среди россиян Малкин занимает второе место, уступая только Александру Овечкину (1464 очка).

Источник: https://tass.ru/sport/17028419
Евгений Малкин
ХК Питтсбург Пингвинз
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