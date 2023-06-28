Отец нападающего «Локомотива» Бута рассказал, что хоккеист не покинет клуб после драфта НХЛ

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Антон Бут рассказал, что его сын Даниил не покинет ярославский клуб после драфта НХЛ-2023.

«Категорически такого не допускаю. У него есть контрактные обязательства перед «Локомотивом», желание продолжать развиваться, определенный патриотизм. Как он сам считает, он должен как-то отдать клубу за воспитание, хотя это не громкие слова, но он относится к этому так. Поэтому он спокойно будет продолжать готовиться здесь, пробиваться в основу, а дальше по ходу дела принимать решение», — приводит ТАСС слова Бута-старшего.

Драфт НХЛ пройдет в Нэшвилле в ночь на 29 июня. 18-летний Даниил Бут занял девятое место в преддрафтовом рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков из Европы.

В сезоне-2022/23 Бут принял участие в 16 матчах «Локомотива» и забросил две шайбы. Контракт форварда с ярославским клубом действует до конца сезона-2024/25.