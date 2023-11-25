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Сегодня, 14:22

Отец Василевского отметил хладнокровную игру сына в дебютном матче в сезоне НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Отец российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского Андрей Василевский-старший заявил, что его сын сыграл первый матч в сезоне за команду так, как будто играл за нее уже постоянно.

«Он настроился, за полгода это его первая игра на таком уровне, и тут можно было подрастеряться. Он молодец, выступил так, как будто до этого постоянно играл. Выдал спокойную игру, не нервничал, команда поверила, помогла ему, у него много отраженных бросков, рабочих спасений. Плюс не только защитники, но и нападающие хорошо оборонялись. Я отправил ему эсэмэску с поздравлением, он ответил: «Спасибо», — приводит слова Василевского ТАСС.

29-летний Василевский перенес микродискэктомию по поводу грыжи поясничного диска и пропустил два месяца в НХЛ. Матч с «Каролиной» (8:2) стал первым в этом сезоне.

Источник: https://tass.ru/sport/19377715
Андрей Василевский (хоккей)
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