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Сегодня, 14:45

Отец Василевского рассказал подробности об операции вратаря «Тампы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Отец российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского Андрей Василевский-старший считает, что его сын должен быстро восстановиться и набрать форму после операции.

«Та грыжа не сразу у него появилась, она была уже долгое время. Просто она стала задевать нерв, приводящий к правой ноге, и это было очень болезненно. Это означало, что на 100% он не был готов к физическим нагрузкам. Если он был бы обычным человеком, то операции тут не потребовалось бы. Но речь идет о больших нагрузках, поэтому было принято решение, что операция необходима. Был консилиум, который принимал решение по операции, а не Андрей. Там думали, что обойдутся местным купированием через уколы. Но это оказалось серьезней, чем мы думали. Все было сделано очень профессионально. Так как он хорошо тренировался два месяца, я не думаю, что это сильно выбьет его из тонуса. Через неделю он начнет заниматься лечебной физкультурой, растяжкой, заниматься в зале. Он будет готов выдержать нагрузки», — приводит слова Василевского-старшего ТАСС.

Андрей Василевский и&nbsp;Остон Мэттьюс. «Тампа» начнет сезон без русского топ-вратаря. Василевский перенес операцию и не сыграет до декабря

Ожидается, что 29-летний вратарь пропустит примерно два первых месяца регулярного чемпионата НХЛ, который стартует 10 октября.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. С командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021).

Источник: https://tass.ru/sport/18873483
Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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