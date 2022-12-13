«Оттава» обыграла «Анахайм», у Зайцева результативный пас

Сегодня, 06:22
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 3:0.
Дубль оформил Алекс Дебринкэт, еще один гол забил Паркер Келли с передачи Никиты Зайцева.
После этого матча «Оттава» с 26 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Анахайм» с 17 очками — на последней строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Анахайм» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Келли — 1 (Зайцев), 5:42 — 1:0. Дебринкэт — 8 (бол., Жиру, Шабо), 10:19 — 2:0. Дебринкэт — 9 (бол., Батерсон, Жиру), 52:00 — 3:0.
Вратари: Тэлбот — Достал.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 38 (11+13+14) — 32 (5+12+15).
Наши: Зайцев (20.40/1/+1) — Куликов (17.00/2/-1).
13 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.