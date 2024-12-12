«Оттава» победила «Анахайм», «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд

«Оттава» выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд.

Нападающий «Сенаторз» Дрейк Батерсон оформил хет-трик, а также по одной шайбе забросили Брэйди Ткачак и Ноа Грегор. Единственный гол «Дакс» на счету Каттера Готье.

«Оттава» с 28 очками в 28 матчах занимает 11-е место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 24 очка в 27 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Анахайм» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: Грегор — 3 (Остапчук, Дженсен), 2:55 — 1:0. Батерсон — 10 (бол., Штюцле, Сандерсон), 11:15 — 2:0. Батерсон — 11 (бол., Ткачак, Норрис), 18:25 — 3:0. Батерсон — 12, 30:30 — 4:0. Ткачак — 14 (бол., Батерсон, Штюцле), 48:58 — 5:0. Готье — 4 (Мактавиш), 52:42 — 5:1.

Вратари: Ульмарк — Гибсон.

Штраф: 15 — 25.

Броски: 34 (19+6+9) — 32 (10+16+6).

Наши: — - Минтюков (20.26/1/+1).

12 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 16893 зрителя.