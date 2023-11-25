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Сегодня, 06:14

«Айлендерс» обыграли «Оттаву». Романов набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» на выезде переиграли «Оттаву» в матче регулярного чемпоината НХЛ — 5:3.

Российский защитник Александр Романов сделал две голевые передачи и был признан первой звездой встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Айлендерс» — 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

Голы: Батерсон — 5 (бол., Ткачак, Норрис), 10:25 — 1:0. Палмиери — 5 (Нельсон, Романов), 13:55 — 1:1. Вальстрем — 2 (Романов, Пажо), 26:22 — 1:2. Барзал — 5 (бол., Палмиери, Нельсон), 29:51 — 1:3. Ли — 4 (Вальстрем), 29:57 — 1:4. Штюцле — 5 (Джозеф), 30:56 — 2:4. Батерсон — 6 (Штюцле, Джозеф), 31:43 — 3:4. Хольмстрем — 5 (Добсон, Мэйфилд), 45:18 — 3:5.

Вратари: Форсберг (57:47) — Варламов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (10+11+10) — 26 (12+9+5).

Наши: Зуб (20.11/1/-1), Тарасенко (15.46/3/-3) — Романов (30.02/2/+2).

25 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 17693 зрителя.

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ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Оттава Сенаторз
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