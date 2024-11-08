28 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» на выезде обыграть «Оттаву»

«Айлендерс» выиграли у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Сенаторз» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер нью-йоркской команды Семен Варламов отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» с 14 очками занимают 9-е место в Восточной конференции. «Оттава» располагается на 13-й строчке — 12 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Айлендерс» — 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Голы: Ли — 4 (Хорват, Пулок), 35:49 — 0:1. Пажо — 4 (Хорват, Ли), 38:22 — 0:2. Вальстрем — 1 (Мартин, Маклин), 42:41 — 0:3. Дженсен — 1 (Шабо, Штюцле), 47:43 — 1:3. Батерсон — 6 (бол., Штюцле, Сандерсон), 54:27 — 2:3. Хорват — 5 (п.в., Мэйфилд), 59:50 — 2:4.

Вратари: Форсберг (58:39 — 59:50) — Варламов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (5+15+10) — 25 (8+11+6).

Наши: Зуб (21.01/1/-2) — Цыплаков (16.01/0/0).

8 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 15677 зрителей.