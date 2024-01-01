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НХЛ

Сегодня, 05:14

«Оттава» обыграла «Баффало», Зуб забил гол

Руслан Минаев
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«Оттава» дома обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев забитым голом отметился российский защитник Артем Зуб, который набрал в этом сезоне 11 (3+8) очков.

«Сенаторз» одержали победы в трех из последних четырех матчах. «Оттава» набрала 28 очков и замыкает таблицу Восточной конференции. «Баффало» с 34 очками — на 14-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Баффало» — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Голы: Чикран — 7 (бол., Жиру, Сандерсон), 6:51 — 1:0. Макьюэн — 1 (Бернард-Доккер, Шабо), 12:38 — 2:0. Томпсон — 10 (Скиннер), 19:46 — 2:1. Кубалик — 8 (Грейг, Шабо), 27:18 — 3:1. Кастелич — 1 (Браннстрем), 39:44 — 4:1. Зуб — 3 (п.в.), 55:16 — 5:1.

Вратари: Форсберг — Леви (53:21 — 54:43, 54:50 — 55:16).

Штраф: 20 — 16.

Броски: 31 (18+5+8) — 46 (12+18+16).

Наши: Зуб (21.50/3/+1), Тарасенко (14.14/2/0) — -.

1 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 19421 зритель.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Оттава Сенаторз
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