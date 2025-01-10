«Баффало» в гостях переиграл «Оттаву»

Сегодня, 05:41
«Баффало» на выезде обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Сенаторз» потерпели четвертое поражение подряд.
Форвард Джек Куинн оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Дилан Козенс и Райан Маклеод.
«Баффало» набрал 37 очков в 42 матчах и занимает последнее место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 41 очко в 40 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Баффало» — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Куинн — 6 (Маклеод, Бенсон), 10:17 — 0:1. Куинн — 7 (Кребс, Маклеод), 13:17 — 0:2. Козенс — 9, 24:11 — 0:3. Маклеод — 7 (Далин, Так), 30:22 — 0:4.
Вратари: Форсберг — Луукконен.
Штраф: 15 — 15.
Броски: 35 (13+6+16) — 21 (6+10+5).
Наши: Зуб (21.48/1/0) — -.
10 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 16 276 зрителей