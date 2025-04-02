«Оттава» проиграла «Баффало», Зуб сделал голевую передачу

«Оттава» на своем льду проиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал голевую передачу. У него теперь 12 (2+10) очков в этом сезоне.

«Баффало» набрал 70 очков в 74 матчах и поднялся на 15-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 7-й строчке — 84 очка в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Баффало» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Так — 31 (Самуэльссон, Зукер), 8:38 — 0:1. Далин — 14 (Куинн, Самуэльссон), 11:51 — 0:2. Томпсон — 39 (Петерка, Далин), 32:36 — 0:3. Жиру — 15 (Клевен, Улльмарк), 33:46 — 1:3. Кребс — 9, 49:59 — 1:4. Сандерсон — 9 (Амадио, Зуб), 50:22 — 2:4. Маклеод — 19 (мен., п.в., Так, Клифтон), 57:21 — 2:5.

Вратари: Улльмарк (56:45 — 57:21, 57:31) — Раймер.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 35 (12+8+15) — 22 (5+8+9).

Наши: Зуб (17.15/2/+1) — -.

2 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre.