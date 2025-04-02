Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

2 апреля, 04:38

«Оттава» проиграла «Баффало», Зуб сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Оттава» на своем льду проиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал голевую передачу. У него теперь 12 (2+10) очков в этом сезоне.

«Баффало» набрал 70 очков в 74 матчах и поднялся на 15-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 7-й строчке — 84 очка в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Баффало» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Так — 31 (Самуэльссон, Зукер), 8:38 — 0:1. Далин — 14 (Куинн, Самуэльссон), 11:51 — 0:2. Томпсон — 39 (Петерка, Далин), 32:36 — 0:3. Жиру — 15 (Клевен, Улльмарк), 33:46 — 1:3. Кребс — 9, 49:59 — 1:4. Сандерсон — 9 (Амадио, Зуб), 50:22 — 2:4. Маклеод — 19 (мен., п.в., Так, Клифтон), 57:21 — 2:5.
Вратари: Улльмарк (56:45 — 57:21, 57:31) — Раймер.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 35 (12+8+15) — 22 (5+8+9).
Наши: Зуб (17.15/2/+1) — -.
2 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre.

Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Оттава Сенаторз
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя