«Оттава» прервала серию из трех поражений и выиграла у «Бостона» по буллитам

Сегодня, 06:07
«Оттава» победила «Бостон» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
В основное время у хозяев забросили Тим Штюцле и Алекс Дебринкэт, у гостей отличились Джейк Дебраск и Павел Заха.
Автором победного броска в серии буллитов стал форвард «Сенаторз» Алекс Дебринкэт.
«Оттава» прервала свою серию из 3 поражений и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции с 33 очками в 34 матчах. «Бостон» проиграл впервые за 5 матчей, «Брюинз» лидируют на Востоке с 57 очками в 34 встречах.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Бостон» — 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Штюцле — 11 (бол., Шабо, Батерсон), 28:11 — 1:0. Дебраск — 14 (Бержерон, Макэвой), 30:33 — 1:1. Дебринкэт — 11 (Батерсон, Холден), 33:37 — 2:1. Заха — 4 (Линдхольм, Койл), 56:27 — 2:2.
Победный буллит: Дебринкэт.
Вратари: Тэлбот — Суэймен.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (11+10+5+6) — 51 (14+6+27+4).
Наши: Зайцев (7.16/0/0) — -.
28 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 20016 зрителей.