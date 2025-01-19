«Оттава» по буллитам победила «Бостон», сравняв счет за 12 секунд до сирены

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Бостон» в серии буллитов со счетом 6:5.

У «Сенаторз» шайбы забросили Адам Годетт, Тим Штюцле, Ник Дженсен и Джош Норрис, который оформил дубль и сравнял счет за 12 секунд до сирены. Победный буллит на счету Штюцле.

В составе «Брюинз» 3 (1+2) очка набрал Давид Пастрняк, по 2 (1+1) очка у Моргана Гики и Павла Захи, еще по голу забили Джон Бичер и Винни Леттьери.

После этого матча «Оттава» с 50 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Бостон» с 50 очками — на 9-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Бостон» — 6:5 Б (2:2, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Годетт — 15 (Дженсен, Жиру), 1:47 — 1:0. Штюцле — 15, 7:35 — 2:0. Заха — 11 (бол., Пастрняк, Лорей), 11:07 — 2:1. Пастрняк — 21 (Гики, Лорей), 19:22 — 2:2. Гики — 11 (Заха, Пастрняк), 21:06 — 2:3. Норрис — 16 (бол., Сандерсон, Штюцле), 25:41 — 3:3. Бишер — 3 (Кастелич), 34:38 — 3:4. Леттьери — 1 (Бразо, Истерли), 51:23 — 3:5. Дженсен — 3 (Батерсон, Пинто), 56:47 — 4:5. Норрис — 17 (Жиру, Шабо), 59:48 — 5:5.

Победный буллит: Штюцле.

Вратари: Мериляйнен (56:22 — 56:47, 57:15 — 59:48) — Суэймен.

Штраф: 17 — 15.

Броски: 44 (15+11+15+3) — 28 (8+11+8+1).

Наши: Зуб (21.13/4/-3) — Задоров (24.26/3/-1).

18 января. Оттава. Canadian Tire Centre.