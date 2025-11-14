«Оттава» прервала победную серию «Бостона», Зуб сделал голевую передачу

«Оттава» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Сенаторз» прервали семиматчевую победную серию «Брюинз».

У «Оттавы» дубль оформил Тим Штюцле, а также по голу забили Клод Жиру, Дилан Козенс и Шейн Пинто. У «Бостона» отличились Морган Гики, Давид Пастрняк и Марк Кастелич.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал голевую передачу. 30-летний россиянин в этом сезоне набрал 10 (2+8) очков в 18 играх.

«Оттава» набрала 22 очка в 18 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 5-й строчке — 22 очка в 19 играх.