14 ноября, 05:40

«Оттава» прервала победную серию «Бостона», Зуб сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Артем Зуб и Майкл Эйссимонт.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оттава» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Сенаторз» прервали семиматчевую победную серию «Брюинз».

У «Оттавы» дубль оформил Тим Штюцле, а также по голу забили Клод Жиру, Дилан Козенс и Шейн Пинто. У «Бостона» отличились Морган Гики, Давид Пастрняк и Марк Кастелич.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал голевую передачу. 30-летний россиянин в этом сезоне набрал 10 (2+8) очков в 18 играх.

«Оттава» набрала 22 очка в 18 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 5-й строчке — 22 очка в 19 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 03:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Бостон
1

    Артем Зуб
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Бостон Брюинз
    ХК Оттава Сенаторз
