«Оттава» проиграла «Чикаго». Зайцев сделал голевую передачу

«Оттава» на своем льду потерпела поражение от «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. «Блэкхокс» прервали неудачную серию из трех поражений.

Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отметился одной голевой передачей.

«Чикаго» идет на 16-м месте в Западной конференции — 39 очков. «Оттава» — 13-я в Восточной конференции (56 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)

Голы: Кейн — 10 (Доми, Маккейб), 0:44 — 0:1. Пинто — 13 (Брассар, Зайцев), 27:31 — 1:1. Жиру — 22 (Дебринкэт, Браннстрем), 42:11 — 2:1. Ткачак — 23 (Батерсон, Штюцле), 44:53 — 3:1. Лафферти — 10 (мен.), 50:49 — 3:2. Кейн — 11 (Доми), 56:55 — 3:3. Атанасиу — 12 (Т. Джонсон, Маккейб), 62:52 — 3:4.

Вратари: Сегорд — Мразек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (9+11+7+4) — 32 (10+6+14+2).

Наши: Зайцев (17.45/0/0), Зуб (18.33/0/0) — -.

18 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre. 19125 зрителей.