Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 марта, 04:27

«Оттава» обыграла «Чикаго» и продлила победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Оттава» переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Сенаторз» одержали четвертую победу подряд.

На 36-й секунде Клод Жиру открыл счет, несмотря на игру в меньшинстве после удаления российского защитника Артема Зуба. На 7-й минуте Паркер Келли удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счет.

«Оттава» набрала 68 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 47 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Чикаго» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Жиру — 20 (мен., Бернард-Доккер), 0:36 — 1:0. Келли — 8, 6:08 — 2:0.

Вратари: Форсберг — Мразек (41:01 — 41:32, 58:02).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (16+11+7) — 19 (7+6+6).

Наши: Зуб (23.49/3/+1) — Зайцев (6.15/0/-1).

29 марта. Оттава. Canadian Tire Centre. 19292 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
0
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасов в шпагате коньком остановил шайбу и помешал забить Летангу

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»