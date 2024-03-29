«Оттава» обыграла «Чикаго» и продлила победную серию

«Оттава» переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Сенаторз» одержали четвертую победу подряд.

На 36-й секунде Клод Жиру открыл счет, несмотря на игру в меньшинстве после удаления российского защитника Артема Зуба. На 7-й минуте Паркер Келли удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счет.

«Оттава» набрала 68 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 47 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Чикаго» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Жиру — 20 (мен., Бернард-Доккер), 0:36 — 1:0. Келли — 8, 6:08 — 2:0.

Вратари: Форсберг — Мразек (41:01 — 41:32, 58:02).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (16+11+7) — 19 (7+6+6).

Наши: Зуб (23.49/3/+1) — Зайцев (6.15/0/-1).

29 марта. Оттава. Canadian Tire Centre. 19292 зрителя.