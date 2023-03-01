«Оттава» разгромила «Детройт». Зуб не набрал очков

«Оттава» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Сенаторз» одержали третью победу подряд. «Ред Уингз» потерпели третье поражение кряду.

Российский защитник Артем Зуб сыграл 21 минуту 49 секунд, но результативными действиями не отметился.

«Оттава» набрала 64 очка и сравнялась с «Детройтом». Команды идут на 11-м и 12-м местах Восточной конференции соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Детройт» — 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кубалик — 17 (Мяяття), 3:50 — 0:1. Штюцле — 28 (буллит), 4:08 — 1:1. Уотсон — 6 (мен., Гэмбрелл), 7:52 — 2:1. Уотсон — 7 (Брассар, Кастелич), 15:46 — 3:1. Дебринкэт — 20 (бол., Батерсон, Шабо), 16:09 — 4:1. Жиру — 25 (бол., Дебринкэт, Штюцле), 28:34 — 5:1. Ткачак — 26 (Жиру, Штюцле), 45:17 — 6:1.

Вратари: Сегорд — Хуссо.

Штраф: 27 — 33.

Броски: 27 (16+3+8) — 17 (5+6+6).

Наши: Зуб (21.49/1/-1) — -.

1 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.