Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:05

«Оттава» переиграла «Детройт» в Стокгольме

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Оттава» в овертайме обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Встреча прошла в столице Швеции, Стокгольме.

Форвард «Сенаторз» Тим Штюцле забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. На счету российского нападающего Владимира Тарасенко два ассиста.

«Оттава» с 14 очками занимает 14-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 4-й строчке — 19 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Детройт» — 5:4 ОТ (3:0, 1:4, 0:0, 1:0)

Голы: Ткачак — 9 (бол., Батерсон, Штюцле), 5:57 — 1:0. Ткачак — 10 (Штюцле, Жиру), 9:57 — 2:0. Сандерсон — 4 (Тарасенко, Норрис), 13:09 — 3:0. Норрис — 5 (Джозеф, Тарасенко), 21:18 — 4:0. Раймонд — 6, 29:39 — 4:1. Перрон — 4 (Мяяття, Гостисбеер), 33:20 — 4:2. Дебринкэт — 11 (Гостисбеер, Комфер), 36:33 — 4:3. Гостисбеер — 4 (Комфер, Мяяття), 37:12 — 4:4. Штюцле — 4 (Батерсон, Сандерсон), 64:58 — 5:4.

Вратари: Корписало — Раймер.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 34 (9+10+12+3) — 41 (14+19+5+3).

Наши: Зуб (20.08/0/+1), Тарасенко (16.18/2/+2) — Костин (10.37/0/0).

16 ноября. Стокгольм. Avicii Arena. 12487 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Оттава Сенаторз
0
Читайте также
Солистка Spice Girls Виктория Бекхэм замужем за легендой футбола почти четверть века
10 открытий первого круга: от Файзуллаева и Салтыкова до Бессмертного и Рядно
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)