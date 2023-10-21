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Сегодня, 19:00

«Оттава» — «Детройт»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» — «Детройт» начнется в 20:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Оттава».
Фото USA Today Sports
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«Оттава» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» в субботу, 21 октября. Игра пройдет на стадионе «Canadian Tire Centre» в Оттаве. Начало — 20:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Оттава» — «Детройт» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Оттавы» — матч завершился со счетом 6:1. Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 21 и 22 октября с видео можно по ссылке на сайте"СЭ".

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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