«Оттава» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» на своем льду переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Ред Уингз» потерпели четвертое поражение подряд.

Нападающий «Сенаторз» Джош Норрис на 13-й минуте открыл счет. Гости отыгрались на 7-й минуте третьего периода — голом в большинстве отметился Алекс Дебринкэт. За 43 секунды до финальной сирены Норрис оформил дубль и принес хозяевам победу.

Российский нападающий «Ред Уингз» Владимир Тарасенко сделал одну голевую передачу. Теперь у него 12 (4+8) очков в этом сезоне.