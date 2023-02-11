«Эдмонтон» в гостях переиграл «Оттаву»

«Эдмонтон» одержал победу над «Оттавой» в гостевом матче регулярного чемпионат НХЛ — 6:3.

В составе хозяев отличились нападающий Клод Жиру и защитники Джейк Сандерсон и Эрик Браннстрем.

За «Эдмонтон» забросили нападающие Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Райан Маклеод, Ессе Пульюярви и Дерек Райан

«Оттава» располагается на 14-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 51 очко за 51 матч.

«Эдмонтон» занимает 4-е место на «Западе» с 65 очками за 53 игры.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Эдмонтон» — 3:6 (0:1, 3:2, 0:3)

Голы: Макдэвид — 42 (Драйзайтль, Хаймэн), 2:18 — 0:1. Сандерсон — 3 (Джозеф, Ткачак), 20:21 — 1:1. Хаймэн — 27 (буллит), 21:44 — 1:2. Маклеод — 10 (мен., Макдэвид), 35:18 — 1:3. Жиру — 21 (бол., Грейг, Пинто), 35:35 — 2:3. Браннстрем — 1 (Дебринкэт, Холден), 37:58 — 3:3. Пулюярви — 5 (Кулак, Нерс), 43:05 — 3:4. Райан — 8 (мен., Кулак, Кейн), 47:24 — 3:5. Нюджент-Хопкинс — 24 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 54:37 — 3:6.

Вратари: Форсберг (Сегорд, 54:37) — Кэмпбелл.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 29 (7+11+11) — 40 (14+12+14).

Наши: Зуб (19.27/0/-2) — Костин (8.17/0/+1).

11 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.