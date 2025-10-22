«Оттава» проиграла «Эдмонтону», Макдэвид забил первый гол в сезоне

«Эдмонтон» на выезде выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. У «Ойлерз» забили Коннор Макдэвид, Айзек Ховард и Джейк Уолман. Заброшенные шайбы «Сенаторз» на счету Дилана Козенса и Тома Шабо. «Эдмонтон» набрал 7 очков в 7 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 5 очков в 7 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

22 октября, 02:00. Canadian Tire Centre (Оттава) Оттава Эдмонтон

alehan.227471 макдак наконец то догнал Овечкина по голам за сезон. 22.10.2025

Werewolf А почему у него секондари фирменные? Мак, всего 728 передач, из них 258 секондарей. Итого 35% секондарей. Тот же Куч всего 638 передач, из них 250 секондарей - 39% секондарей. Кстати, Сида тут обвиняли постоянно, что он "МИСТЕР СЕКОНДАРЬ", у него их 38%. Отдаем это звание Кучу? ))))) "Гениальный" распасовщик вашингтона Бекс имеет 762 передачи с 362 секондарями - 47,5%, Седин - 45%, Копитар 42%, Жиру 45%, Малкин 38%(!!!!), Овечкин 38% (!!!!). Это я еще ТЕХ звезд не брал. Тот же Сакик при 1016 передачах имеет 439 секондарей - 43%. 22.10.2025

True Timati Да шляпа это! Заковырял, а разговоров-то! Где его фирменные секондари? Какой ему новый контракт? На этот еще не играет 22.10.2025

Sn0w Во, топовый дивизион, и сразу очки попёрли. Читалось 22.10.2025

Apei Такой сапой и до 600 может не доползти 22.10.2025