14 октября, 23:50
«Оттава» дома обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Видео лучших моментов матча «Оттава» — «Филадельфия» опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.
У хозяев отличились Джейк Сандерсон, а также Джейкоб Чикран и Брэйди Ткачук, оформившие дубли. За гостей голы забили Трэвис Конечны и Кэмерон Йорк.
Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал два очка в этой встрече. Он отдал голевые передачи на 11-й и 16-й минутах игры.
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