«Оттава» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Оттава» — «Филадельфия» опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

У хозяев отличились Джейк Сандерсон, а также Джейкоб Чикран и Брэйди Ткачук, оформившие дубли. За гостей голы забили Трэвис Конечны и Кэмерон Йорк.

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал два очка в этой встрече. Он отдал голевые передачи на 11-й и 16-й минутах игры.

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