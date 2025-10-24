«Оттава» выиграла у «Филадельфии», Зуб сделал голевую передачу

«Оттава» победила «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Нападающий «Флайерз» Тайсон Форстер открыл счет на 29-й секунде встречи. У «Сенаторз» забили Майкл Амадио и Олле Люксель.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал голевую передачу. Всего в этом сезоне у 30-летнего россиянина 4 (1+3) очка в 7 играх.

«Оттава» набрала 7 очков в 8 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 8-й строчке — 7 очков в 7 играх.