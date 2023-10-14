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НХЛ

14 октября, 22:52

«Оттава» дома обыграла «Филадельфию», Тарасенко набрал два очка

Алина Савинова
Игроки ХК «Оттава».
Фото USA Today Sports
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«Оттава» на своем льду обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев отличились Джейк Сандерсон, а также Джейкоб Чикран и Брэйди Ткачук, оформившие дубли. За гостей голы забили Трэвис Конечны и Кэмерон Йорк.

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал два очка в этой встрече. Он отдал голевые передачи на 11-й и 16-й минутах игры. Это первые очки 31-летнего хоккеиста за «Сенаторз» в официальных матчах. Тарасенко присоединился к «Оттаве» в июле этого года.

«Оттава» после двух матчей идет на 8-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 2 очка. «Филадельфия» с 2 очками за 2 игры расположилась на строчку ниже.

16 октября «Сенаторз» сыграет против «Тампы-Бэй», а игроки «Флайерз» 18-го числа встретятся с «Ванкувером».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Филадельфия» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Чикран — 1 (Макьюэн, Грейг), 2:36 — 1:0. Чикран — 2 (бол., Тарасенко, Сандерсон), 10:47 — 2:0. Конекны — 3 (бол., Форстер, Санхейм), 16:51 — 2:1. Сандерсон — 1 (бол., Тарасенко, Чикран), 36:12 — 3:1. Йорк — 1 (Конекны, Уокер), 36:30 — 3:2. Ткачак — 1 (Жиру), 39:54 — 4:2. Ткачак — 2 (бол., Жиру, Штюцле), 41:32 — 5:2.

Вратари: Форсберг — Харт.

Штраф: 21 — 19.

Броски: 31 (13+12+6) — 21 (5+4+12).

Наши: Зуб (18.17/0/-1), Тарасенко (11.25/1/0) — -.

14 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Филадельфия Флайерз
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